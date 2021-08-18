«الشارقة للمتاحف» تناقش تمكين الشباب ثقافياً وإنسانياً

المصدر: (الشارقة - خلود حوكل)

بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف الثاني عشر من أغسطس من كل عام، واليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 أغسطس من كل عام، نظمت هيئة الشارقة للمتاحف جلسة حوارية افتراضية بعنوان «تمكين الشباب في المؤسسات الثقافية من خلال العمل الإنساني»، شارك فيها حامد إبراهيم بن كرم، مدير أول برامج قناة سما دبي، وهدى وليد البستكي، رئيس مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع، أخصائي حماية أصحاب الهمم، وآمنة النقبي منسق تدريب من إدارة الموارد البشرية في هيئة الشارقة للمتاحف.

وتحدث حامد إبراهيم بن كرم عن تجربته في العمل الإنساني من خلال عمله في برنامج (سند).

وتناولت هدى البستكي أثر العمل الجماعي في العمل التطوعي الذي يجمع مختلف الثقافات.