الأرشيف الوطني يطلق «برنامج الماجستير في إدارة الوثائق»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن الأرشيف الوطني عن إطلاق برنامج الماجستير في إدارة الوثائق ودراسات الأرشيف، الذي تم تصميمه بالتعاون مع جامعة السوربون أبوظبي، وستبدأ عامه الأكاديمي الأول في سبتمبر المقبل.

ويأتي هذا البرنامج الأكاديمي الرفيع لتأهيل المنتسبين بالمهارات اللازمة للارتقاء بالمنظومة الأرشيفية، وانسجاماً مع التطور الذي يشهده عصرنا في مجال الأرشفة والتوثيق وبرامج الذكاء الاصطناعي وغيره من العلوم التقنية، ويعدّ البرنامج تتويجاً لتسلسل البرامج الدراسية التي يتعاون بها الأرشيف الوطني مع جامعة السوربون أبوظبي.

وقال عبد الله ماجد آل علي المدير التنفيذي للأرشيف الوطني - بهذه المناسبة - إن النجاح الذي حققه الأرشيف الوطني بالتعاون مع جامعة السوربون - أبوظبي، في برنامجي الشهادة المهنية والبكالوريوس شجعنا على التعاون معاً لاستحداث برنامج الماجستير في إدارة الوثائق ودراسات الأرشيف، ونعقدُ أملاً كبيراً على هذا البرنامج الذي نتوقع أن يلقى إقبالاً كبيراً لأن هذا التخصص هو الأول من نوعه في الدولة.

ثقة

يمنح البرنامج الخريجين ثقة أكبر لدى دخولهم سوق العمل، لأنه يعد برنامجاً شاملاً يوفر مستوى عالياً من التعليم الفكري الناجم عن البحوث المتخصصة في مجالات الأرشفة وكل ما يمتُّ إليها بصلة من العلوم الحديثة. وقد أولى الأرشيف الوطني هذا البرنامج اهتماماً كبيراً حرصاً منه على إعداد جيل من المحترفين المتمرسين في هذا المجال.