أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تطلق جائزة «في حب النور المبين»

المصدر: الفجيرة - البيان

يرعى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة جائزة «في حب النور المبين»، التي تنفذها أكاديمية الفجيره للفنون الجميلة تزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443 الهجري.

حرص

وتأتي الجائزة تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي عهد الفجيرة ودعمه للمواهب الشابة في الفنون الكتابية والبصرية بالتعبير الفني والإبداعي عن مختلف الموضوعات والمناسبات، كما تعكس حرص سموه على الاحتفاء بالفنانين والموهوبين وتشجيعهم على إبراز إبداعاتهم في المجالين الفني والأدبي.

وتتضمن الجائزة أربع فئات وهي الرسم، والخط العربي، والشّعر، والنّحت، على أن يكون العمل الفني المشارك من إبداع المشارك نفسه، وأن يعبر عن موضوع المسابقة وهو حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وألّا يكون قد تمت المشاركة به في جوائز أخرى سابقاً، وتستهدف الطلبة من الفئات العمرية المختلفة وهي طلبة المدارس (أ) حتى عمر 13 عاماً، وطلبة المدارس (ب) في الفئة العمرية 14 - 18 عاماً، وطلبة الجامعات حتى عمر 25 عاماً.

جوائز

وسيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في جميع فئات الجائزة على جوائز مالية، إذ سيحصل الفائز بالمركز الأول في فئة طلبة المدارس (أ) على 6000 درهم، والفائز الثاني على 4000 درهم، والفائز الثالث على 2000 درهم..

وفي فئة طلبة المدارس (ب) سيحصل الفائز الأول على 8000 درهم، والفائز الثاني على 6000 درهم والفائز الثالث على 4000 درهم.. أما في فئة طلبة الجامعات فسيحصل الفائز بالمركز الأول على 15000 درهم، والمركز الثاني 13000 درهم والمركز الثالث 10000 درهم، وسيتم تكريم جميع الفائزين في حفل ذكرى المولد النبوي الشريف.

وللراغبين في المشاركة تُرسَل الأعمال الفنية على البريد الإلكتروني info@ffaa.ae علماً بأن آخر موعد لتسلّم المشاركات في الجائزة هو 25 سبتمبر المقبل.