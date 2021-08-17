«امتنان» معرض يحيّي عاملي الخدمات الصحية

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

يبدأ معرض بعنوان «الامتنان» جولة له في أنحاء بريطانيا، انطلاقاً من ساحة بريمينغهام تشامبرلاين الشهر المقبل، في لفتة خاصة بهيئة الخدمات الصحية في بريطانيا.

ويضم المعرض، بحسب موقع «لارجساندميلبورت نيوز»، أصوات نجوم مثل هيو بونفيل وفاتبوي سليم وأديل راي، كما يستعرض 51 منحوتة لفنانين ومصممين من أمثال بام هوغ، وأندرو لوغان وكيتي جونسون.

وسيكون كل من الممثل بونفيل والدي جيه فاتبوي سليم والممثل والمقدم التلفزيوني راي من بين النجوم الذين سيروون قصصاً من واقع الحياة وقصائد تدور حول الجائحة كجزء من المعرض. وسيصار إلى بيع المنحوتات في مزاد علني في وقت لاحق على أن يعود ريع المنحوتات إلى مؤسسات خيرية تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وفق ما ذكر تقرير صادر عن المنظمين.

يذكر أنه سيتم عرض المنحوتات والأعمال الفنية كذلك في كل من مانشستر وإدنبره ولندن.

وقال راي في تعليق: «يسعدني أن ينطلق المعرض من مدينتي بريمينغهام ويشرفني أن أسرد القصص ذات العلاقة. فالجائحة تركت تأثيرها فينا بمختلف الطرائق ولذا سيكون من الرائع العمل على تركيبات مبدعة نسهم فيها جميعاً ونختبرها».