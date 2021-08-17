مهرجان الأفلام الكورية ينطلق افتراضياً 19 أغسطس

المصدر: (دبي - البيان)

يطلق المركز الثقافي الكوري في الإمارات مهرجان الأفلام الكورية السنوي الخامس لعام 2021، في 19 من أغسطس حتى 28 من الشهر نفسه، مستمراً عشرة أيام افتراضياً عبر الإنترنت.

ويحتفي المهرجان بـ«عام الحوار الثقافي الإماراتي الكوري 2020 - 2021» مبرزاً أهم الأعمال السينمائية الكورية وجعلها متاحة للجمهور في الإمارات. وتتضمن اللائحة ستة أفلام منوعة و18 فيلم رسوم متحركة قصيرة، وتمت مراعاة جميع الأذواق من خلال التنويع في المحتوى. يذكر أن الأفلام التي ستعرض في المهرجان قد حازت شعبية واسعة في كوريا وسيتم عرضها للمعجبين في الإمارات.

كما تحتوي اللائحة على أفلام حازت جوائز محلية كبيرة في مهرجان «بايكسانغ للفنون» - أكبر جائزة مقدمة للفنون والترفيه في كوريا - ومنها «كتاب السمك» الذي فاز بالجائزة الكبرى، وفيلم «يوم مماتي» الذي حظي بجائزة أفضل سيناريو.

بالإضافة إلى فيلم «المضي قدماً» الذي حاز جائزة أفضل إخراج، ولا ننسى فيلم «قادة نامسان» الذي حاز أفضل فيلم بحفل جوائز بلودراغون. سيتيح المهرجان المجال للجمهور لتصفح تشكيلة منوعة من الأفلام المستقلة والقصيرة ومنها فيلم «بوري» الذي يحكي قصة عائلة من أصحاب الهمم الصم، فائز أيضاً بجائزة أفضل فيلم في مهرجان خارج كوريا.