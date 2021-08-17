«بروتوكول» الوظيفة محاضرة بمركز جمعة الماجد

المصدر: (دبي - البيان)

استضاف مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، العضو والمسؤول في اتحاد المبدعين العرب، الدكتور محمد عصام محو، حيثُ قدّم الأخيرُ محاضرةً تفاعليةً بعنوان «البروتوكول والإتيكيت الوظيفي»، حضرها أكثر من مائة من نخبة الأساتذة الجامعيين والإعلاميين ورؤساء أقسام الإعلام والاتصال في مؤسسات حكومية وخاصة من مختلف الدول العربية. جرى اللقاء بتقنية الاتصال عن بعد، لكنّ المحاضر استطاع بأسلوبه وإمكانياته وخبراته العلمية والتواصلية من نيل ثناء الحاضرين وجذبهم للتفاعل الكبير معه على مدار ساعتين، تناول خلالهما أسرار عالم البروتوكول الوظيفي، وشرح عبرها الفرق بين البروتوكول والإتيكيت وقدم رباعية الاستماع المتميز.

كما عرض الدكتور محمد عصام محو بعض منظوماته العلمية الخاصة التي ألفها، وعرّفهم على العديد من قواعد الجلوس واللقاء الإبداعي، والطريقة الاحترافية في التعريف عن الذات، ومما أثار انتباه الحاضرين حديثهُ عن الألقاب البروتوكولية، إذ عرض خلال هذا المحور الفوارق المعتمدة بين المصطلحات البروتوكولية المستخدمة في المراسلات أو المخاطبات الشفهية.