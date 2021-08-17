تابوت فرعوني في جناح مصر بـ«إكسبو 2020 دبي»

المصدر: الأقصر (مصر) - د ب أ

يصل لمدينة دبي في شهر سبتمبر المقبل تابوت فرعوني جرى اكتشافه مؤخراً بمنطقة سقارة الأثرية بمحافظة الجيزة المصرية، وذلك ليكون التابوت في استقبال زوار الجناح المصري بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وفقاً لبيان لوزارة السياحة والآثار المصرية.

وبحسب البيان الصادر يوم أمس، أكد وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، في لقاء بوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، لبحث الاستعدادات الخاصة بالمشاركة المصرية في المعرض، «حرص الوزارة على إتاحة إمكاناتها كافة وخبراتها لإنجاح المشاركة المصرية، وإظهار الجناح المصري في إكسبو دبي بالصورة التي تتناسب مع مكانة مصر، باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية العالمية».

ونقل البيان عن الوزيرة نيفين جامع القول إنه سيتم بعد غد الخميس الانتهاء من الأعمال الداخلية والخارجية كافة بالجناح المصري في «إكسبو 2020 دبي».