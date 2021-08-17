«دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» ضمن الـ 10 الأفضل عالمياً

المصدر: دبي - وام

يعد «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» من العناصر الأساسية لمحفظة الوجهات الترفيهية المتنوعة في «دبي مول»، ويمتاز بموقعه الاستراتيجي في قلب المركز التجاري ويعتبر واحداً من أضخم الأحواض الداخلية في العالم بطول 51 متراً وعرض 20 متراً وارتفاع 11 متراً ومن أهم الوجهات السياحية في المنطقة.

وحاز «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» «شهادة التميز» من قبل TripAdvisor، أكبر المواقع الإلكترونية المتخصصة بالسفر على مستوى العالم، وذلك استناداً إلى آراء زائري الموقع وتسجيل أعلى معدلات التقييم. وتم تصنيف هذه الوجهة العالمية الحائزة العديد من الجوائز أيضاً ضمن أفضل 10 أحواض سمك في العالم والأفضل في منطقة الخليج وأفريقيا، وذلك حسب جوائز «تريب أدفايزر TripAdvisor» لاختيارات المسافرين 2018.

تجربة

وبفضل قدرته على استيعاب 10 ملايين لتر من المياه يحتضن «دبي أكواريوم» المكونات الساحرة لقاع المحيط ومئات الأصناف من الكائنات التي تعيش في البيئات البحرية المختلفة حول العالم.

ويوفر النفق المصنوع من الأكريليك في «دبي أكواريوم» فرصة التجول والمشاهدة بزاوية قدرها 270 درجة.. إذ يمتد الممر بطول 48 متراً ويغوص 11 متراً تحت سطح الماء.

ويحرص «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» باستمرار على إثراء مكوناته من خلال إضافة حيوانات جديدة تزيد من قيمة التجربة لضيوفه وتمثلت أبرز الإضافات في «سمكة المنشار» وقرش «بونيثيد» و«المكاو»، إضافة إلى منطقة عرض مخصصة للعديد من الكائنات التي تنتمي لعائلة رأسيات القدم.

رحلة

وتقع «حديقة الحيوانات المائية» في الطابق الثاني من دبي مول، وهي تأخذ الزائرين في رحلة ممتعة للتعرف على البيئات المائية المختلفة في العالم من خلال منصات عرض منفصلة.. وتتوافر بها نخبة من الأخصائيين المدربين لإطلاع الزائرين على أنواع الحيوانات المختلفة الموجودة في الحديقة وحقائق طريفة حولها.

وتقدم «حديقة الحيوانات المائية» عروضاً تفاعلية لتثقيف الأطفال والزائرين حول البيئة واستدامة الحياة البحرية وتضم 3 مناطق بيئية هي «الغابات المطيرة» و«الشريط الساحلي» و«كائنات الإمارات الليلية».

أما الإضافة الأحدث إلى الحديقة فهي «ملك التماسيح» الذي يعتبر واحداً من عجائب الطبيعة وأضخم أنواع الزواحف الموجودة على سطح الأرض وتم بناء مأوى مصمم خصيصا للتمساح وأنثاه التي يتخطى عمرها 80 عاماً وترافقه منذ أكثر من 20 عاماً وبات وجهة جذب بارزة.

فرصة

ولدى الزائرين الآن فرصة لا مثيل لها للاقتراب من ثلاثة من الحيوانات البحرية المذهلة، حيث تقدم كل تجربة للزائرين معلومات قيمة عن كيفية العناية بهذه الحيوانات في «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» بالتزامن مع تسليط الضوء على المبادرات المختلفة التي يطلقها لحماية الحيوانات.

وتعد «رحلات القوارب ذات الأرضية الشفافة» أحد العروض المميزة التي توفرها الوجهة وتتيح للزائرين مشاهدة المناظر الخلابة في الحوض عبر نقطة مراقبة فريدة من على متن قارب مخصص لهذه الغاية.. ويتسع كل قارب لعشرة أشخاص خلال جولة تستغرق بين 10 و 15 دقيقة وتتيح فرصة منقطعة النظير لمراقبة الكائنات المائية داخل الحوض عن كثب.