المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أعلنت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، عن إطلاق مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو، التي تنظمها تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك بمشاركة واسعة من داخل وخارج الدولة، لكافة الفئات العمرية.

وفتحت الأكاديمية باب التسجيل للمشاركة في المسابقة اعتباراً من أمس وحتى 6 نوفمبر القادم على أن تبدأ التصفيات للعازفين المشاركين في 14 نوفمبر بحضور لجنة تحكيم دولية ذات مستوى رفيع تقيم أداء المشتركين، وسيتم اختيار الفائزين وتقديم جوائز قيمة لهم، خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في الفجيرة.

وقال علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، إن مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو، بدأت تترك بصمتها الفنية بين المسابقات الدولية، من حيث الإعداد والتنظيم ومن خلال إبرازها للجوانب الإبداعية لدى العازفين المشاركين، الذين يقدمون مقطوعاتهم الموسيقية الكلاسيكية بأداء منفرد، كما تمثل فرصة ثمينة للعازفين من ذوي المهارات العالية والشباب لإثبات قدراتهم في العزف.

وأضاف الحفيتي أن الفعاليات والمسابقات الفنية التي تنظمها الأكاديمية، تحظى بدعم كبير من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، وحرص سموه الدائم على تشجيع المواهب الفنية وتحفيزهم على تحسين مهاراتهم باستمرار، والسعي من أجل تحقيق أفضل الإنجازات على الصعيد الدولي.

يذكر أن المرشحين لمسابقة الفجيرة الدولية للبيانو من كافة الجنسيات ويتوزعون على أربع مجموعات وحسب الفئات العمرية «الفئة أ» حتى 10 سنوات، و«الفئة ب» ما بين عمر 11 و 13 سنة، أما «الفئة سي» من عمر 14 و17 سنة، و«الفئة د» من عمر 18 سنة فما فوق.