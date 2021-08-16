«قطعة الشهر» تسلّط الضوء على جائزة القرين

المصدر: (الشارقة - البيان)

تسلط دارة الدكتور سلطان القاسمي، في شهر أغسطس وضمن مشروع «قطعة الشهر»، الضوء على جائزة مهرجان القرين الثقافي التي مُنحت لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لاختياره شخصية المهرجان الثقافية لعام 2004.

وتسلم صاحب السمو حاكم الشارقة الجائزة في عام 2004 من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في الحفل الذي نظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بقاعة الاحتفالات الكبرى بمسرح الدسمة في دولة الكويت الشقيقة، حيث جاء اختيار حاكم الشارقة شخصية العام لمهرجان القرين الثقافي لاعتباره رمزاً من رموز الثقافة العربية من خلال دعمه الكبير للحركة الثقافية واهتمامه الدائم بالمثقفين وتوفير كل السبل التي تدعم الحركة الثقافية في مختلف بلدان العالم.

وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إن هذا التكريم هو مؤشر صادق وتأكيد على دور الوعي والفكر في بناء الأمم.