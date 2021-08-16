حملة ثقافية تنشر الوعي حول أهمية الكتاب

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت هيئة الشارقة للكتاب أكبر الحملات الثقافية في المنطقة والعالم، لتبعث رسالة من الشارقة إلى العالم أجمع تحمل شعار «إذا مهتم بشي يعني مهتم بالكتب»، حيث يقف الجمهور في مختلف أنحاء العالم أمام رسالة الهيئة مقروءة ومسموعة ومصورة، في عدد من المدن العربية والأجنبية، وذلك بهدف تقريب الكتاب من الأفراد في المجتمعات.

وتسعى هيئة الشارقة للكتاب من خلال الحملة إلى نشر وعي عالمي حول أهمية الوقوف عند الأصل في خلق رابط حقيقي ومستدام بين الإنسان والكتاب والترويج لذلك مع كل ما يتطلبه هذا العصر من تنوّع وإبداع ومعرفة تامة بتوجهات ورغبات الأفراد بمختلف اهتماماتهم وتتجاوز الحملة بمفهومها وتقديمها الطرق التقليدية للترويج للكتاب.

متعة القراءة

وتعيد الهيئة من خلال حملتها بناء الصورة السائدة عن شخصية القارئ في العالم معتبرة أن كل شخص في العالم هو قارئ وبلغة الأرقام تؤكد الهيئة من خلال حملتها أن هناك 7.9 مليارات قارئ على وجه الأرض حاملة معها رسائل مفادها أن الكتب في الحقيقة ممتعة وجاذبة لكل البشر.

ووضع أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، متابعي الحملة وجمهورها أمام حقيقة واحدة تعود بالزمن إلى أكثر من أربعين عاماً هي عمر المشروع الثقافي لإمارة الشارقة، حيث قال إن هذه الحملة هي نتاج رهان الشارقة على قيمة الكتاب وأهميته لكل البشر منذ 40 عاماً هذا كل ما قام عليه مشروعها الثقافي بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.