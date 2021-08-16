لجنة «مائة كتاب وكتاب» تعقد اجتماعها الأول

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن انعقاد الاجتماع الأول عن بعد للجنة مشروع «مائة كتاب وكتاب»، حيث تم اختيار النقاد الرئيسيين المرشحين للعمل على المعايير وعلى المنهجية التي سيتم من خلالها اختيار الروايات العربية التي تمثل التحولات النوعية الكبرى في هذا الجنس الأدبي القادر على أن يمثل طبيعة العصر وما فيه من أبعاد معرفية وجمالية.

ويذكر أن مشروع «مائة كتاب وكتاب» يأتي لوضع قوائم موثوقة ومعتمدة للكتب العربية التي أثرت الثقافة، وتوفير المعلومات الوافية عنها وعن مؤلفيها والمواضيع التي تتناولها، وذلك لتسليط الضوء على الناتج الأدبي العربي والاحتفاء به وبأبرز المؤلفين والكتاب المرموقين، إلى جانب تشكيل مرجعية موثوقة للأعمال الأدبية للباحثين والمختصين المهتمين بالأدب العربي. وعقد الاجتماع برئاسة د.علي بن تميم، وبحضور كل من د.صلاح فضل مقرر اللجنة، ود.محسن الموسوي، ود.عبد الله الغذامي، ود.باولا سانتيان، ود.خليل الشيخ.