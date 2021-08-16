إنجاز منهاج المسرح للمدارس الإماراتية

المصدر: (الشارقة - البيان)

قال إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، إن الهيئة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنجزت عملية تطوير وتنمية منهاج المسرح للصفوف كافة من الأول وحتى الثاني عشر، وتأتي هذه العملية ضمن حرص الهيئة والجهات الشريكة على متابعة ما تم إنجازه وتحقق على أرض الواقع في السنوات الثلاث الماضية.

والتي شهدت المدرسة الإماراتية فيها إدراج منهاج المسرح للصفوف كافة؛ وكانت الهيئة قد وضعت المنهاج بصيغته الأولى وساهم خبراؤها في ذلك عام 2018، وتأتي عملية التطوير والتنمية لتركز على إثراء المنهاج بالمحتوى المسرحي الإماراتي والعربي، بإدراج النصوص والأعمال والسير الخاصة بالأعمال والمبدعين الإماراتيين والعرب إلى جانب عيون الإبداعات والمبدعين العالميين، وضبط التسلسل المنطقي لمخرجات المنهاج ومكتسبات المتعلم.

بحيث يأخذ المنهاج مداه العلمي والعملي التطبيقي في حياة الطالب والمجتمع المدرسي ومكانته اللائقة، كما يتقاطع ويشتبك مع مناهج المواد الدراسية المختلفة من أدبية وعلمية واجتماعية لإيجاد مناخات التكامل بينها، وخاصة من خلال العمل على استراتيجيات القرن الواحد والعشرين وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بحيث يربط المنهاج الموروث الثقافي والحضاري بكل مستجدات العصر.