يا إمارات اسلمِي
يا إمـاراتُ ادْعَمي ثمّ ادْعـمِي
حـَقِّقِي للّـشعـب صِدقَ الحُلُمِ
لِشبابٍ قَدّمِي مـا يـنـبغــي
أيـقـظِيـــهــم وانهـــضِي بالــهِمَمِ
فـي الإمـاراتِ استـفـاقـت فِكَــرٌ
لا تـريـدُ العـيشَ دون النجـُمِ
إنّ لـلبـَدْو ذكاءً مُفــْرطاً
يـتـبَاهــىَ البَـدويْ بِالقِـيَمِ
فـلْنُسخِّرْ في السَنـــا طاقـاتِهم
ولْـنـبَــدِّدْ سنـــــواتِ الظُـلَمِ
ولإبْـداعـــــاتِ أنـثـى نـكهـَـةٌ
هِيَ فجــْـرٌ مِن سنَا لم تُحرَمِ
وشبَــابٌ بـيـنـنـــا حَـاضنـةٌ
للّطـمـوحاتِ لِـشعـبٍ أعـظَمِ
فـلـنـقُم نـنحتُ إبـــداعَـاتـِهـم
فـي جِدارالصمتِ نبضَ الكلِمِ
فـلإشــراقــاتِـنـا اليـوم صَــدىً
واسعاً يمْــلأُ سمْعَ الأمَـمِ
يـا «إمـــاراتُ» حماكِ الله من
حَســـد الحُســّـاد هيـّا فاسلمِي