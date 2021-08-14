«سرّ سلامة».. لعبة ألغاز من إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - البيان

انطلقت لعبة «سر سلامة: الأشياء المخفية»، لعبة الألغاز الجديدة من إكسبو 2020 دبي، على متاجر تطبيقات IOS وAndroid الإلكترونية.

وتم تصميم هذه اللعبة لجميع الأعمار، بحيث تقدم شخصيات إكسبو 2020 من خلال قصة شجرة الغاف الحكيمة «سلامة» التي تعد رمز السلام والتسامح، وترتبط ارتباطاً عميقاً بجذور تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وثقافتها.

ومن خلال هذه اللعبة المسلّية، سيتعرف اللاعبون على إكسبو 2020 ويتفاعلون مع راشد ولطيفة، وبمساعدة الروبوتات «أوبتي Opti» و«ألِف Alif» و«تيرا Terra»، وسيتعامل اللاعبون مع مجموعة من التحديات من مستويات مختلفة تناسب الجميع.

وتعكس اللعبة شعار إكسبو 2020 المتمثل في «تواصل العقول، وصنع المستقبل»، وتضم ألغازاً فريدةً من نوعها وأدلة خفية، إضافة إلى شخصيات ومشاهد إكسبو الممتعة والمثيرة.

الجدير بالذكر أن لعبة «سر سلامة: الأشياء المخفية» هي الأولى في سلسلة من ألعاب الهاتف المحمول التي يطلقها إكسبو 2020 دبي قبيل انطلاقه في 1 أكتوبر المقبل، وذلك من خلال التعاون مع شركة ميس الورد الأردنية، التي تعد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، علماً بأن هذه الألعاب ستكون متوفرة على غوغل بلاي، ومتجر آبل الإلكتروني، وهواوي آب غاليري، ومتجر أمازون الإلكتروني، وتناسب كافة الأجهزة التي تعتمد نظاميّ IOS وAndroid.