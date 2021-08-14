الإمارة تسعى لتكون مركزاً لتاريخ الفن

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

تنفتح دبي على التأثيرات الفنية والثقافية من جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى ظهور مشهد فني زخم ونابض بالحياة. هذا ما أكده تقرير لشبكة «سي إن إن» العالمية، أضاء على صناعة الفنون في دبي، وسعي الإمارة لتكون مركزاً لتاريخ الفن في المنطقة. ولفت التقرير إلى ما تقدمه الإمارة من دعم لفناني الإمارات، عبر إقامة معارض خاصة لهم، وأبرز التقرير ما تبنته حكومة دبي حتى وقت قريب، ممثلاً بمبادرة «مجموعة دبي»، الأولى من نوعها عالمياً، والتي أطلقتها هيئة دبي للثقافة والفنون و«آرت دبي»،حيث لفت إلى سعي المجموعة لاستعارة قطع فنية، من المتاحف العالمية، إضافة إلى أعمال فنية حديثة، لفنانين إماراتيين وعالميين، وعرضها في دبي.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



سي إن إن: دبي تعزز مفهوم الثقافة الجماعية