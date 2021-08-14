شروط جديدة لدخول دار الأوبرا المصرية

المصدر: دبي - البيان

وضعت إدارة الحفلات بدار الأوبرا المصرية، عدداً من الشروط الواجب اتباعها من قبل الراغبين في حضور حفلاتها التي يحييها في الآونة المقبلة عدد كبير من نجوم الأغنية في مصر والوطن العربي، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، حسب ما ذكر موقع اليوم السابع.

وأكدت الإدارة على عدم السماح بالدخول بدون ارتداء كمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، و ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، والجلوس على المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته وعدم تحريك المقاعد، ومنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، وارتداء الزي اللائق بالمكان وعدم التصوير.

وأوضحت الإدارة بإنه في حال إلغاء الحفل يتم رد قيمة التذاكر بعد شهر من تاريخ الحفل، مشيرة إلى أنه لا يتم الاعتراف بأي تذكرة إلا بالتذاكر المرسلة عن طريق الرسالة النصية أو عن طريق الإيميل الخاص بالحجز أو بالتذاكر المحجوزة من شباك التذاكر.