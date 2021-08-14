حَـقـائق ثابتَـة
الاجتمـــــــاعُ قُــــوّة يـــا سَـــــادةْ
والخُـلف ضعـفٌ يَعـتــري أسيَـادَهْ
فِـي الشـرق والغـربِ لنـا مَصالـحُ
والنـاسُ مِنهُم صـــالحٌ وطـــــالحُ
وخـيـــرُنا مَن فـضّـــلَ الإيثَــــــارا
ومَن وَقــى أصحــابَه الأضْــــرارا
قــد تخـسَــرُ الفــوزَ بالاستـبْــــدادِ
والاعـتـــــدالُ مَطْــلبٌ سِيَـــــــاديْ
إرضــاءُ كلّ النـاس أمـرٌ مُستحيـلْ
كُـن وسَطـًا ودَعـْكَ مِن قـالَ وقـيلْ
وكُـلّنــــــــا لآدم أبِــــي البـشَـــــــرْ
مُـذ جـــاءَ حَــــلّ معَــــهُ خيرٌ وشرّ
فلا تظُـنَّــنْ أنّ شـــرًّا يـنـقــطــــــع
لــذا إذا قـيــل تعـقـــــــل فـــأطــع
وخـيْــــركُــم مَن يَــزرع الــــوُرودا
لا مَن يَـعـيش يَصـنـــعُ البَـــارُودا
حـيَـــــاتُـنـــا صَرامةٌ في أقــضِـيَــة ْ
ومَن تعَـــدّى سَـوفَ يَـدفـعُ الـدِيَةْ
وأنـتَ بالـضـميـــــر تحـكُـم البَـشَــرْ
فـكُـنْ ضـميـــرًا فِـيــه حُـبٌّ استَـقَـرّ