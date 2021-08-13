المصدر: وام

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي عن انطلاق برنامج "شاعر المليون" بموسمه العاشر وفتح باب التسجيل أمام الشعراء الراغبين بالمشاركة عبر موقعه الإلكتروني حتى 10 سبتمبر القادم.

وأوضحت اللجنة المنظمة للبرنامج آلية التسجيل للراغبين بالمشاركة في الموسم العاشر بدءا من الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبرنامج www.millionspoet.ae وشروط التسجيل التي تتمثل منها بأن لا تقل أعمار المترشحين عن 18 سنة ولا تتجاوز 45 سنة وإرسال قصيدة نبطية موزونة ومقفاة لا تتعدى 20 بيتاً ولا تقل عن 10 أبيات، وأن تكون القصيدة مطبوعة حيث لا تُقبل القصائد المكتوبة بخط اليد ويتوجب على الشاعر إرسال صورة شخصية ذات خلفية بيضاء، إلى جانب صورة ملونة عن جواز سفره ساري لمدة 12 شهراً على الأقل.

ويأتي إطلاق برنامج "شاعر المليون" بموسمه الجديد في ظل الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على العالم، لذا تحرص اللجنة المنظمة على أخذ الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة بما يضم سلامة المشاركين والصحة العامة.

ويواصل برنامج "شاعر المليون" مسيرة نجاحه، ليعكس الجهود المبذولة لتعزيز حضور الشعر النبطي ودعم شعرائه، وإبراز دور العاصمة أبوظبي ورؤيتها في احتضان الشعر والترويج للمنجز الثقافي وتعزيز التفاعل والتواصل الثقافي.