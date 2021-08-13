«أبوظبي للفنون» ينظم جلسة حوارية في يوم الشباب

المصدر: (أبوظبي - البيان)

احتفالاً بيوم الشباب الدولي والذي يصادف 12 أغسطس، نظم «مجلس مؤسسة أبوظبي للفنون الثقافي الأدبي» جلسة حوارية إيماناً بدور الشباب في تنمية المجتمعات.

شارك في هذه الجلسة نخبة من المحاورين وهم: المحامي الدكتور علي العطر،الدكتور شيخة العري أستاذ مساعد في كليات التقنية، المهندس عيسى بن جرش، السباح الأولمبي وبطل الإمارات عبيد الجسمي وأدارت الحوار سامية بدر مدير الشراكات الاستراتيجية والإعلام في أبوظبي للفنون التي قالت إن النقاش كان غنياً جداً على جميع المستويات.

حيث تم مناقشة أهم قضايا الشباب العربي منها القوانين والتشريعات التي تساعد على توفير حلول لمشاكل الشباب، الحق في التعليم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، دور الأنشطة الرياضية في التربية، تنمية المهارات القيادية والمساواة بين الجنسين من ناحية التعليم والرياضة.

وقال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مؤسسة السويدي ومؤسسة أبوظبي للفنون «إن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي اعترافاً بدور الشباب الجوهري في تغيير العالم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة) وأضاف أيضاً»حصاد الإمكانات الهائلة التي أساسها الموارد الإبداعية هي الشباب وقيادتنا الحكيمة لا تألو جهداً في تشجيع الشباب على الإبداع والمساهمة في بناء مستقبل دولة الإمارات وإقرار السلام والأمن على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية).