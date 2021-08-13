«ثقافة بلا حدود» تهدي مكتباتها لفروع مجالس الشباب في الإمارات

المصدر: الشارقة- البيان

أطلقت «ثقافة بلا حدود»، مبادرة ثقافية لتوزيع مكتباتها على فروع مجالس الشباب في دولة الإمارات، تعزيزاً لنشر ثقافة القراءة والاطلاع لدى جمهور الشباب، وضمن جهود مشروع «ثقافة بلا حدود» لدعم تحقيق أهداف الخطة الوطنية للقراءة،وجاء ذلك خلال الحلقة الشبابية المشتركة التي نظمتها «ثقافة بلا حدود» يوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 في مركز شباب دبي، بعنوان «تطلعات ثقافية شبابية»، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، وشاركت فيها مريم الحمادي مدير ثقافة بلا حدود، والدكتور عبد اللطيف العزعزي الباحث في مجال التنمية البشرية وتطوير المهارات الإدارية.

وخلال الحلقة التي أدارها مقدم البرامج يوسف الحمادي، تحدث المحاضران حول أهمية ترسيخ ثقافة القراءة واكتساب المعرفة كأسلوب حياة، لما للقراءة من دور في توليد الأفكار لدى الشباب واستثمار طاقاتهم الإبداعية للإسهام في استشراف المستقبل بما يجعلهم شركاء في تحقيق التنمية والازدهار.

من جانبه ناقش الشباب المشاركون في الجلسة مع الضيوف توجه الإمارات في تمكين الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار ومواكبة مستجدات العصر في مختلف المجالات، والدور الذي تقوم به مجالس الشباب من خلال مبادرة حلقات النقاش في اعتماد أفضل الممارسات التي تساعد على تبادل الخبرات وترسيخ المعرفة الثقافية والأدبية لدى الأجيال الشابة.