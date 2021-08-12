مهرجان إندي فيست الأمريكي يمنح جائزته لـ«صلاة العشاء»

المصدر: دبي ـ البيان

بعد تتويجه بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان مكناس السينمائي الدولي للشباب، حصل فيلم «صلاة العشاء» للمخرج يوسف علاري على جائزة الاستحقاق في مهرجان إندي فيست للأفلام في كاليفورنيا الأمريكية، حيث تُمنح هذه الجائزة لأولئك الذين يحققون إنجازات استثنائية في الإبداع السينمائي أو يسهمون في إحداث تغيير اجتماعي عميق.

وتدور أحداث الفيلم، الذي تم تصويره في أبوظبي، حول صديقين يتلاعبان برجل دين، ويستغلانه لتحقيق مآرب خبيثة، فيما يؤدي بطولة الفيلم كل من الفنان الإماراتي محمد خالد، والفنان ماهر مزوق، والفنانة منيرفا أحمد، إضافة إلى مخرجه يوسف علاري.

وفي هذا السياق، قال مخرج ومنتج الفيلم يوسف علاري: «تتمحور أحداث الفيلم حول قوى الشر وصراعها الأبدي ضد الخير في قصة فريدة جرت أحداثها على أرض الواقع، مع حبكة مذهلة وغير متوقعة».

وعبَّر علاري عن سعادته بفوز الفيلم بجائزة إندي فيست للأفلام التي تعد الثانية في قائمة الفيلم الفلسطيني المستقل.

من جانبه، قال ريك بريكيت، الذي يترأس لجنة تحكيم جوائز إندي فيست للأفلام، إن «الفوز بإحدى جوائز إندي فيست ليس بالأمر الهين، فنحن نتلقى المشاركات من كل أنحاء العالم، من كبرى شركات الإنتاج وصولاً إلى المواهب الناشئة الواعدة. يسهم مهرجان إندي فيست للأفلام بشكل فاعل في وضع المعايير لصناعة السينما والابتكار. لقد كان محكمو المهرجان سعداء بالجودة العالية للمشاركات، ونحن نهدف من إقامة هذا المهرجان إلى مساعدة الفائزين على تحقيق التقدير الذي يستحقونه».

وبفوزه بجائزة إندي فيست للأفلام، ينضم المخرج يوسف علاري إلى صفوف الفائزين الآخرين بهذه الجائزة، بما في ذلك الممثل السينمائي ليام نيسون الذي أدى دور الراوي في فيلم لوف ذاي نيتشر، والفيلم الوثائقي أباث أبيرز والذي شارك فيه نجوم هوليوود جورج كلوني وبليك ليفي وريتشل جريس، وفيلم راديكال جريس الذي أنتجته الممثلة سوزان ساراندون، وفيلم تاتشد باي ذا فاير بطولة الممثلة كيتي هولمز.