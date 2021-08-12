«إكسبوجر» يستقبل مشاركات «المصور المستقل»

المصدر: الشارقة - البيان

بدأ المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة سنوياً، باستقبال المشاركات ضمن جائزة المصور الصحافي المستقل في الأول من أغسطس ولغاية 30 نوفمبر، وتستهدف الجائزة المصورين المستقلين الذين عملوا على جمع الصور من كافة بقاع العالم لدعم القصص الإخبارية وزيادة الوعي بالقضايا ذات التأثير على الرأي العام عالمياً.

وتقسم الجائزة إلى ثلاث فئات وهي: الصحافة الإخبارية والتي تتناول توثيق الأخبار العاجلة لحظة حدوثها، والصحافة البيئية التي تركز على المشكلات البيئية والتغييرات التي أحدثتها البشرية بشكل مباشر أو غير مباشر على البيئة، وصحافة الحلول، والتي تركز على سرعة الاستجابة للظروف الراهنة والتعامل مع القضايا الصعبة من خلال وضع الحلول الفعالة، ويستطيع المصورون المشاركة بخمس صور كحد أدنى، و12 صورة كحد أقصى.

تسجيل مجاني

يذكر أن التسجيل في الجائزة مجاني ومتاح لجميع المصورين من مختلف الجنسيات من الذين تزيد أعمارهم على الـ18 عاماً ويحملون بطاقة صحفية وطنية أو دولية صادرة عن روابط أو جمعيات أو اتحادات معتمدة ومعترف بها دولياً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجائزة: https:/‏‏‏/‏‏‏awards.xposure.ae/‏‏‏

وتبلغ قيمة جائزة المركز الأول 15 ألف دولار، إلى جانب مساحة خاصة لعرض أعماله في الدورة المقبلة من المهرجان الدولي للتصوير، بينما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على مساحة خاصة به لعرض أعماله في المهرجان في دورته المقبلة.

ويستمر المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، في استقبال المشاركات ضمن جوائز إكسبوجر العالمية للتصوير، والتي كانت قد فتحت أبوابها أمام المهتمين من المصورين الهواة والمحترفين للمشاركة بأعمالهم ضمن فئات الجائزة خلال الفترة من الأول من يوليو الماضي وحتى الأول من نوفمبر.

فئات مختلفة

وتشمل الفئات: التصوير المعماري، والتصوير الجوي والدرون، وتصوير المناظر الطبيعية، والتصوير الصحفي، وتصوير البورتريه، وتصوير الرحلات، وفئة الأفلام القصيرة، وتصوير الحياة البرية، إلى جانب فئة الصغار (لمن هم دون سن الـ18)، وفئة موظفي حكومة الشارقة، حيث يستقبل المهرجان المشاركات من جميع الفئات العمرية ومن مختلف أنحاء العالم.

نجاح

نجح المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» منذ دورته الأولى في ترسيخ مكانته كأبرز حدث للتصوير الفوتوغرافي في المنطقة من خلال استضافة واستقطاب نخبة من كبار المصورين والإعلاميين وعشاق التصوير الفوتوغرافي من جميع أنحاء العالم.