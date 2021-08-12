دورة تدريبية في تنمية الوعي الأرشيفي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظم الأرشيف الوطني دورة تدريبية عقدها افتراضياً (عن بُعد) بعنوان: «تنمية ونشر الوعي الأرشيفي» في إطار مشروع «نقل المعارف» الذي يعتمد عليه الأرشيف الوطني في تدريب وتأهيل الموظفين وتطوير مهاراتهم، وفي مدّ جسور المعرفة والمهارات وتبادل الخبرات بين الموظفين، وتزويدهم بالمعرفة التي يحتاجونها لدفع عجلة التطوير المهني، وتزامنت الدورة مع رفد الأرشيف الوطني بعدد من الموظفين الشباب، وذلك لتزويدهم بالخبرة الكافية حول المهام التي ينبغي عليهم أداؤها على ضوء معطيات منظومة العمل وآلياته المتبعة في الأرشيف الوطني.