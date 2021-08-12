عرض كوميدي لبناني في «دبي أوبرا» 20 الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي أوبرا»، عن استقبالها مقدم التلفزيون اللبناني الشهير هشام حداد، الذي اشتهر ببرنامجه التلفزيوني الساخر «لهون وبس».

وذلك عبر عرض كوميدي مميز، يستمر 90 دقيقة، بمصاحبة عدد من أعضاء فرقته. وأعلنت شركة Hubplus events المُنظِمة للفعالية، أن العرض سيتضمن فقرات كوميدية اشتهر بها الفنان هشام حداد، عبر مسيرته التي تمتد إلى قرابة 13 عاماً، قدم خلالها عدداً من البرامج الكوميدية التي تتسم بجرعات من السخرية والضحك، تهدف في مضمونها إلى إضفاء مسحة من الطاقة الإيجابية، وسط أجواء من الابتسامات والضحكات.

موضحة أن السخرية باتت فناً قائماً بذاته، تحمل رسائل ووجهات نظر متنوعة، تجاه مفارقات الحياة الاجتماعية والأوضاع الإنسانية، وأن الأعمال التي يقدمها هشام حداد وفرقته، تحمل المزيد من التفاؤل، وليس مجرد الإضحاك.

بهجة ومرح

وأكدت الشركة أن استضافة هذا العرض في «دبي أوبرا»، يتماشى مع طابع البهجة والمرح والتوجهات الفنية الراقية، التي تتسم بها إمارة دبي، خاصة أن «دبي أوبرا»، تعتبر منصة عالمية، تقدم مختلف الفنون المسرحية والغنائية والأوبرالية، الأمر الذي ترتقي معه الذائقة الفنية والإنسانية لمختلف شرائح المجتمع في دبي.

وأوضحت الشركة أن العرض الساخر الذي سيقدمه هشام حداد بتاريخ 20 أغسطس الجاري، الساعة 8:30 مساءً، سيشاركه فيه كل من جاد بو كرم، وأمل طالب، وإيلي شمالي، وضيف الشرف طوني أبو جودة، وأن العرض سيستمر 90 دقيقة، وأنه يمكن حجز التذاكر على الرابط https:/‏‏/‏‏hishamhaddadindubai.com/‏‏ وتبدأ أسعار التذاكر من 250 درهماً.

جدير بالذكر، أن هشام حداد له عدة تجارب متميزة في السينما والمسرح، وأن من أشهر برامجه الكوميدية «لهون وبس»، وهو برنامج نقدي ساخر استضاف خلاله العديد من الفنانين اللبنانيين، كما أنه فاز بجائزة أفضل مقدم تلفزيوني عربي من قِبل مجلة «زهرة الخليج» الإماراتية.