كن دَومًا بخير

المصدر: شعر: د. عارف الشيخ

باّلـنـفس ِلابـالرُوح كُن حاضِرًا

وعِـشْ خليًّا في ظـِـلال الأمـَـلْ

لا تـَشغـل البـالَ بمــَــاض ٍوآتْ

لا تـتـَرَقـَّبْ أنت قــُرب َالأجـَــل

كم مِن فـتـىً عاشَ على سُقـمِه

وكم صَحيح ٍقـد قـضىَ مِن وَجـَلْ

لا تـَكـتـئـِبْ لا تـتـــــَــوتـَّرْ ودَعْ

وَسْـوَسة ًواخرُج لـَِساحِ العـَملْ

ريـــاضــــــة ٌتهــُمُّ أجسَــامَنــا

مَن لم يُمـارسْهَا اعْـتـرْتهُ العِلـَلْ

فـمُعــظم الأمراض من هـاتـفٍ

يَـنــقــُل للصاحِي هــُمومَ الدُولْ

ومُعــظـــمُ الأمــْـراض نفـسِيّة ٌ

عِـنــدك أو عِـنـدي وعـِـند َالأُوَل

فـيـا حـُكـوماتُ اشـرَعـي للِــوَرى

عـِـلاج َنـَفس ٍلـَكِ مِنـيّ القـُبـَـلْ