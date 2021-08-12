«عطلة ثقافية» للأطفال مع مؤسسة الإمارات للآداب

المصدر: دبي ـ البيان

تتعاون مؤسسة الإمارات للآداب مع مفاجآت صيف دبي وذا جرين بلانيت، لتنظيم برنامج تعليم ترفيهي تفاعلي للأطفال لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان «حكايات ذا جرين بلانيت»، والذي سيتمحور حول كيفية جعل عالمنا مكاناً أفضل. ستقام الفعالية من 19 وحتى 21 من شهر أغسطس الجاري.

تشمل الأنشطة الترفيهية، المناسبة للأطفال من سن 3 إلى 10 سنوات، البحث عن الكنز، والفنون والحرف اليدوية، وسرد قصصي ممتع وحيوي من قبل مؤلفين ورسامين، وركن خاص لكتابة الرسائل، حيث يمكن للأطفال الكتابة إلى حيواناتهم المفضلة - وتلقي الرد عبر البريد الإلكتروني. ستكون جميع الأنشطة مجانية لحاملي تذاكر ذا جرين بلانيت على أولوية الوصول؛ أي «من يأتي أولاً يُخدم أولاً».

وقالت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب: «إنه لأمر مثير أن نكون قادرين على الجمع ما بين مهمتنا في الاحتفاء بالكتب والقراءة والمساعدة في رفع مستوى الوعي حول المحافظة على البيئة والاستدامة، فنحن نعتبر هذه القضايا قريبة من قلوبنا، ولذلك فهذا التعاون بديهي بالنسبة لنا. سيحب الأطفال مجموعة الأنشطة المعروضة، كما أنها وسيلة رائعة لهم لمعرفة المزيد حول هذه المواضيع».

شراكة

قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تمثل شراكتنا مع مؤسسة الإمارات للآداب وذا جرين بلانيت المجموعة الواسعة من الأحداث التي يتم تقديمها خلال مفاجآت صيف دبي لهذا العام. تُعد الأنشطة التعليمية والترفيهية جزءاً مهماً من مفاجآت صيف دبي».