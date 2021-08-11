جناح الإمارات في بينالي البندقية يدعو لتقديم أفكار للتقييم

المصدر: (دبي - البيان)

وجّه الجناح الوطني لدولة الإمارات دعوة مفتوحة لتقديم الأفكار والمقترحات حول مفهوم التقييم الفني للمعرض الوطني المُقام على هامش دورة 2023 من المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية، الممتدة فترة تنظيمه بين شهري مايو ونوفمبر 2023.

ويستهدف الجناح الوطني لدولة الإمارات القيمين الفنيين وفرق العمل الإشرافية، بما في ذلك المعماريين والمصممين والفنانين والمؤرخين والباحثين، ممن لديهم خبرة عملية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بهدف تقديم الأفكار والمقترحات التي ستواصل ترجمة رؤية الجناح الوطني وتسرد القصص الوطنية الملهمة وترصد أبعاد وجوانب المشهد العمراني والحضري في دولة الإمارات، كما ستعزز بدورها الوعي حول الممارسات المعمارية محلياً وإقليمياً ودولياً.

وفي هذه المناسبة، قالت أنجيلا ميجلي، المدير التنفيذي لدى مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان: «تُعد مهمة التقييم الفني للجناح الوطني خلال الدورة 2023 من المعرض الدولي للعمارة فرصة رائعة لمشاركة القصص الملهمة حول دولة الإمارات من وجهة نظر المعماريين».