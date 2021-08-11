آصف خان يبدع تشكيلات مبتكرة من الأسمنت

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

تعاون المصمم المقيم في لندن، آصف خان، مع شركة أمريكية لصناعة الأسمنت «بايوماسون»، في مشروع عام 2020، لتقوده التجربة بعد ذلك لاستكشاف وحدة رفوف استخدم في صناعتها قوالب أو طوباً من «الأسمنت الحيوي» ليأخذ المشروع تسمية «الشعاب المرجانية». ووفقاً لما نقله موقع مجلة «وول بيبر» المتخصصة في العمارة والفن، فإن التصميم مستوحى جزئياً من أحد مشاريع خان المعمارية الجارية بدولة الإمارات، وتحديداً متحف المخطوطات الجديد في الشارقة، والذي من المقرر أن يكتمل عام 2022، بحسب الموقع.

يمكن القول إن التصميم الجديد يلقي الضوء على قضايا ترتبط بالمكان والاستدامة والوظائف، بالاعتماد على شكل التقنية المتمثلة بـ«زراعة» الأسمنت الصديق للبيئة باستخدام الكائنات الحية الدقيقة، تماماً كما تتشكل الشعاب المرجانية في البيئات البحرية (ومن هنا جاء اسم المنتج).

سيتم تصنيع البلاط الذي تم تطويره لـ«الشعاب المرجانية» باستخدام رمال الشارقة، لإيجاد تصميم مفاهيمي وعملي أيضاً ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بالطبيعة.

وعند التساؤل عن الهدف من المشروع، فإنه وبالتأكيد يأتي لفتح مسارات جديدة ناحية استخدام المواد في مجالي الهندسة المعمارية وصناعة التصميم.

قامت شركة Biomason، التي تتخذ من نورث كارولينا مقراً لها، بتطوير مجموعتها عبر خلطها بالكائنات الدقيقة التي تضغط لاحقاً في شكل معين، مع تغذيتها بمحلول مائي، وتقويتها وفقاً للمواصفات المطلوبة.