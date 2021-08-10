سوق مدينة جميرا يطلق مسابقة للتصوير الفوتوغرافي

المصدر: دبي - البيان

أعلن في دبي عن إطلاق مسابقة للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان Spirit of the Souk، لتعكس هوية السوق وثقافته ومعالمه السياحية.

ويمكن لجميع سكان الدولة المشاركة في المسابقة التي ينظمها «سوق مدينة جميرا»، وجهة التسوق ذات الطابع التقليدي الأصيل، من 12 أغسطس الجاري وحتى 9 سبتمبر المقبل، ويتمثل هدفها في تعزيز الحس الإبداعي لدى عشاق التصوير من خلال التقاط صور تعكس ثقافة ونمط وتجارب السوق الاستثنائية.

وسيحصل أصحاب الصور الرابحة على جوائز قيّمة بما فيها مساحة عرض خاصة ومعدات تصوير احترافية. ويشجع سوق مدينة جميرا المشاركين على ترجمة رؤيتهم الإبداعية عبر تصوير مشاهد تروي أفضل القصص المرئية التي ترسم ملامح السوق بعدسة هواتفهم المحمولة أو كاميراتهم الاحترافية.

تقييم

وعلى المشاركين نشر الصور على إنستغرام قبل 9 سبتمبر المقبل، والإشارة إلى soukmadinatjumeirah@ مع استخدام هاشتاغات #spiritofthesouk و#soukphotographycompetition. وستخضع جميع الصور لتقييم خليل عبد الواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية في دبي للثقافة، والفنان التشكيلي والمصور فيصل الريس، إضافة لجاسم العوضي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتصوير ومؤسس نادي الإمارات للتصوير. وسيتم تحميل الصور المتأهلة على صفحة السوق على فيسبوك.

وسيحظى أحد المصوّرين المحظوظين ممن قدّم صوراً فريدة ومميزة بفرصة عرض أعماله في الفناء المركزي ضمن سوق مدينة جميرا، لإبرازها أمام آلاف الزوار من سكان دبي وزوارها. وتضم الجوائز القيّمة كاميرا كانون الرقمية إي أو إس آر 5، وكاميرا درون مافيك اير 2 من دي جي اي، إضافةً إلى تذاكر لدخول مسرح ثياتر أوف ديجيتال أرت. وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين يوم 16 سبتمبر المقبل، عبر حساب سوق مدينة جميرا على إنستغرام soukmadinatjumeirah@.

وجهة فريدة

ونجح سوق مدينة جميرا على مرّ السنين في ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الوجهات السياحية والثقافية في دبي، فهو يوفر للزوار من المنطقة والعالم على حد سواء تجربة ثقافية أصيلة وغامرة من خلال سلسلة من الأعمال الفنية والمجسّمات الفريدة التي تحوّله إلى لوحة تنبض بالحياة.

وتجسد ممرات السوق وقنواته المائية وإبداعاته المنسوجة وجهةً مثاليةً للاستكشاف، كما تقدم لمحة عن ماضي دبي بطابعٍ عصري جذاب من خلال مجموعة من القصص والتجارب المميزة. ويحقق السوق حلم عشاق التصوير والراغبين باستكشاف القصص وراء المعالم والأعمال الفنية من خلال توفير لوحات مزودة بخاصية رمز الاستجابة السريعة. ويتيح السوق لزواره فرصة نسج قصصٍ جديدة وتخيّل تفسيراتٍ بصرية مميّزة، ما يشكل الوجهة المثالية لعشّاق التصوير.