زهور «إيكيبانا» توازن الطبيعة وقوة العاطفة أماني الشحي:

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

بنت اليابان منذ آلاف السنين نهضتها مثالية الأركان، على ركائز من الفنون المحملة بالقيم الإنسانية النبيلة، والتي امتدت لتشمل جماليات الطبيعة ومحيطها. تلك الإضاءات وغيرها جذبت أماني الشحي، لتتعمق في دراسة تفاصيل المجتمع ومخرجاته الثقافية، منذ زيارتها الأولى لموطن «كيمونو» وفتيات «غيشا» ومحاربي ساموراي،.

حيث تجمعت القوة مع العاطفة لتنتج الجمال والتناسق كما في فن تنسيق الزهور «إيكيبانا»، وتكون بذلك أول إماراتية تحصل على اعتماد تعليم «إيكيبانا» من مدرسة أوهارا لإيكيبانا في اليابان، بهدف تعزيز الجسر الثقافي بين الإمارات واليابان.

تقول أماني في حوار لها مع «البيان»، إن علاقتها بثقافة تنسيق الزهور وفقاً للطريقة اليابانية قد بدأت في زيارتها المتتالية لليابان، شديد الاعتزاز بحضارته وثقافته المجتمعية، إلى جانب تقاليده التي ما زالت حاضرة وتمثل مصدر إلهام للفنون المعاصرة، وفي فترات لاحقة عززت اهتمامها بالجماليات اليابانية عند انضمامها للنادي الياباني في جامعة زايد، حيث شاركت في أنشطة تطبيقية تتعلق بعدة جوانب من الثقافة اليابانية ومنها «إيكيبانا».

وتضيف أماني: بدأت رحلتي في تعلم فن تنسيق الزهور على الطريقة اليابانية من خلال انتسابي لمدرسة مدرسة أوهارا لإيكيبانا بمدينة أبوظبي في عام 2015 وشاركت في أكثر من 120 حصة، وبالممارسة والمثابرة المتكررة بدأت ألفت انتباه المعلمين لقدراتي على اكتشاف أسرار هذا الفن، حين ساهمت في تنسيق «إيكيبانا» الخاصة في حفلة الاستقبال الوطنية التي أقامتها السفارة اليابانية في الإمارات احتفالاً بيوم ميلاد الإمبراطور الياباني في عامي 2018 و2020.

جسور ثقافية

وحول حصولها على لقب أول إماراتية تحصد على اعتماد تعليم «إيكيبانا»، تقول، إنه لشرف عظيم أن أنال هذا الاعتماد من مدرسة أوهارا لإيكيبانا المرموقة.

وأنا متأكدة من أن المهارات والمعرفة التي اكتسبتها ستساعدني على نشر رسالة «إيكيبانا» البليغة في الإمارات، التي تتعلق بمفاهيم تتجاوز تنسيق الزهور وتتعمق في فلسفة أسلوب الحياة الياباني، فهناك تقليد متوارث في ممارسات الفنون اليابانية يفرض حصول الطلبة على الاعتماد من أستاذتهم في الحرفة، وفي شهر يوليو المنصرم، قام سفير اليابان في دولة الإمارات أكيهيكو ناكاجيما، بتهنئتي شخصياً، على هذا الإنجاز، ولمساهمتي في تعزيز الجسر الثقافي بين الإمارات واليابان.

رمزية الطبيعة

في ما يتعلق بتاريخ «إيكيبانا» أو فن تنسيق الزهور الياباني، تؤكد أماني أن تاريخه يعود إلى ما قبل 600 عام، ويركز على البساطة والجمال غير المتناسق والعناصر الموسمية. ويتميز عن الفنون الأخرى المتعلقة بتنسيق الزهور حول العالم باهتمامه بجمالية المساحة الخالية. يعطي فن «إيكيبانا» قيمة خاصة لكل العناصر التي يتضمنها: المزهرية، سيقان الأزهار، الأوراق والأغصان. ترتكز تركيبة تنسيق الزهور اليابانية، على ثلاثة فروع رئيسة (أو أغصان)، وترمز إلى السماء، الأرض والبشر.