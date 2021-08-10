الشُرطة في ِخدمة الشَعب

المصدر: شعر: د. عارف الشيخ

مَكـانـَةُ الشــُـرطةِ في بـِلادِي

مَكانة الـرُّوح من الأجســـَــادِ

تِسْهـَرُ َليــلاً تـبْعثُ اطمِئـنانا

وفي نهـَـاٍر مَصـْــدَرُ الإرشـــَادِ

تُـنـَظّمُ المـُـرورَ في اّلطــَريقِ

تـُراقـبُ السـُــلوكَ فـي العـِبــَـادِ

وَفي المَطاراتِ وَفي المَوانِي

تُحْـبـِطُ صَفـْــقـاتِ من الفـَسـَـادِ

يُحَقـّقــُون في جـَرائم الـوَرى

وقـتَ نِـزاع إنـّهــُـمْ ضِمــَــادي

يَحْمـُـون في مُجـتمـَـع آدابــاً

ويَحـفـظــُـون الحـَـقّ للأفـــْرادِ

ويُخمـِـدُون فـِتـَنـــًا قــد َتـنـْشَا

عِـنـد اشـتـبـاكِ اّلنـاس بالأيـَاديْ

وَهُمْ وَهـُمْ وهـُمْ وهـُمْ جـَميعـاً

هَـيْـبــَـةُ حُكْمٍ سـاعَـةَ الّـرُقـــــَادِ