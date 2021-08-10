«العربية للمسرح» تشيد بنجاح مهرجان العراق

المصدر: (الشارقة - البيان)

أشادت الهيئة العربية للمسرح بنجاح مهرجان العراق الوطني للمسرح في دورته الأولى، وصرح الأمين العام للهيئة إسماعيل عبد الله، بمناسبة النجاح الكبير للدورة الأولى من مهرجان العراق الوطني للمسرح، الذي أنجزته الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع نقابة الفنانين العراقيين بقوله: «لم تكن أيام بغداد من 1 إلى 7 أغسطس الجاري، أياماً عادية، لقد كانت عيداً مسرحياً بامتياز، عيداً أهداه المسرح العراقي للمسرح العربي قاطبة، إذ حول المسرحيون العراقيون أيام المهرجان وفعالياته إلى موسم ارتقاء لذرى الإبداع وإحياء لعتمات المسارح بالنور والتنوير وحضور الجمهور المتعطش للمسرح، حولوا الأروقة إلى قاعات لقدح زناد الأفكار، وتبادل الرأي الذي يعيد للنقد والبحث مكانته المرموقة كصنو لما يجترحه المبدعون على الخشبات والمنصات، فكانت الندوات عروضاً بكامل الجمال».