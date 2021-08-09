ماجد الفطيم تستحوذ على توزيع أفلام "وارنر براذرز بيكتشرز" في المنطقة

المصدر: دبي – البيان

أعلنت ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما، عن حصولها على ترخيص توزيع أفلام شركة "وارنر براذرز بيكتشرز"، في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستتولى ماجد الفطيم، إطلاق وعرض كافة الإصدارات السينمائية المستقبلية التي تنتجها وارنر براذرز بيكتشرز، حيث بدأت بهذه الخطوة من خلال فيلم " ذا سويسايد سكواد" (The Suicide Squad) الذي بدأت عروضه أخيراً في الصالات.

وفي هذا السياق، قال أنياس لحود، الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما: "تُعتبر شركة "وارنر براذرز بيكتشرز" من أبرز استوديوهات الإنتاج السينمائي في العالم، ونفتخر في ماجد الفطيم بتولينا مهمة جلب أفلامها وإصداراتها الجديدة، وتوزيعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشكل ذلك بداية مرحلة جديدة ومميزة لنا، نؤكد من خلالها على التزامنا بأن بتقديم تجربة ترفيهية متكاملة لعشاق السينما في المنطقة، ونحن على ثقة بأن الأفلام والإنتاجات العالمية من "وارنر براذرز"، إلى جانب معرفتنا وخبرتنا العميقة بالسوق ستساهم في تحقيق النمو في شباك التذاكر على المدى الطويل".

ويتوفر فيلم " ذا سويسايد سكواد" (The Suicide Squad)، للكاتب والمخرج جيمس غان، في صالات "آيماكس" (IMAX) وصالات "ڤوكس سينما" في الشرق الأوسط. وتجري أحداث الفيلم في شوارع واشنطن. ويشارك فيه مجموعة من النجوم والأبطال من بينهم مارغو روبي وإدريس إلبا وجون سينا، وجويل كينمان، كما يشارك فيه سيلفستر ستالون.

يذكر أن ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما، تدير حالياً نحو 615 شاشة موزعة على 8 أسواق في منطقة الشرق الأوسط، وإضافة لكونها العارض الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة، فإنها تدير أيضاً شركة توزيع أفلام إقليمية كبرى.