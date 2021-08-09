جناح باراغواي.. فنانون سفراء بلدهم في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

منحت وزارة الصناعة والتجارة في الباراغواي ثلاثة فنانين شهادة «فنانون سفراء للعلامة التجارية للبلاد»، تكريماً لهم لمشاركتهم وتمثيلهم باراغواي في إكسبو 2020 دبي.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن الفنانين الثلاثة، وهم: كوكي رويز، وفليكس تورانزوس، وكارلو سباتوزا، مع فنانة الخزف، جوليا ايسيدريز، سيعرضون مجسماتهم وإبداعاتهم في جناح البارغواي في المعرض، تحت شعار «باراغواي متصلة بواسطة المياه». وتلك الأعمال التي ستنقلها الباراغواي إلى دبي سوف تجري بالتعاون مع حرفيين من 14 مجتمعاً ضمن السكان الأصليين، بدعم من معهد بارغواي للحرف.

ووفقاً لموقع «ريو تايمز» البرازيلي، لدى الفنانين الذين تم اختيارهم مساراً مهنياً واسع النطاق داخل الباراغواي وخارجها، حيث يُعرف الفنان، كوكي رويز، في الباراغواي بمذبحه «باراكا تاناراندي» في مسقط رأسه جنوبي البلاد، وكان أيضاً مؤلف قطعة المذبح خلال زيارة البابا فرانسيس إلى باراغواي عام 2015.

تعاون

أما فليكس تورانزوس فكان يبدع فنياً منذ السبعينات، وقد عرض إنتاجاته في معارض فنية وطنية ومواقع أخرى في بوينس أيرس، والبيرو، وإسبانيا، والبرازيل، واليابان والولايات المتحدة. ويمكن رؤية أعماله في كل من «متحف بارغواي للفن المعاصر» و«متحف ديل بارو» في أسونسيون، في حين يعرف الفنان كارلو سباتوزا بتكريس أعماله لاستعادة الفن المقدس وإنشاء مشاهد وأزياء للمسرحيات والرقص، حيث تم الاعتراف بأعماله في مهرجان «أوستند» في بلجيكا، و«برلينالي» في ألمانيا عام 2018 مع فيلم «الوريثات» للمخرج مارشيلو مارتنيسي.

وأفاد الموقع بأن باراغواي سوف تشارك في المعرض بفضل تعاون الإمارات ودعم من شركة «أتايبو بيشيونال» البرازيلية.