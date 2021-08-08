«اتصالات لكتاب الطفل» تواصل استقبال الترشّحات لدورتها الـ13

المصدر: الشارقة - البيان

حرصاً منها على استقبال أكبر عدد من المشاركات النوعية، أعلنت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وترعاها شركة «اتصالات»، عن مواصلة استقبال الترشّحات الخاصة بدورتها الـ13 حتى 31 أغسطس الجاري، الساعة 12 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.



فئات الجوائز

وتستقبل الجائزة طلبات المشاركة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها http://etisalataward.ae، على صعيد 5 فئات، هي فئة الطفولة المبكرة (من 0 ـ 5 أعوام)، وفئة الكتاب المصور (من 5 ـ 9 أعوام)، وفئة كتاب ذي فصول (من 9 ـ 12 عاماً)، وفئة اليافعين (من 13 ـ 18 عاماً)، واستحدثت فئة جديدة هي كتب «الكوميكس» أو القصص المصورة (حتى سن 18 عاماً).



مكافآت مالية

وخصصت الجائزة قيماً مالية للفائزين بجوائز دورتها المقبلة تبلغ قيمتها 1.2 مليون درهم، حيث يُمنح مبلغ 180 ألف درهم إماراتي لكل فئة، يتقاسمها بالتساوي كل من المؤلف والرسام والناشر، بواقع 60 ألفاً لكل فائز، باستثناء فئة اليافعين التي يتقاسم جائزتها المالية المؤلف والناشر فقط، وبواقع 90 ألف درهم لكل منهما.

إلى جانب ذلك، تم تخصيص مبلغ 300 ألف درهم لبرنامج «ورشة» الذي أطلقته الجائزة عام 2013، بهدف اكتشاف ورعاية الجيل الجديد من المواهب العربية في مجال كتب الأطفال واليافعين، وتطوير قدراتهم الإبداعية لتقديم كتب وثيقة الصلة بالجذور الثقافية العربية المحلية، وتنافس في ذات الوقت المعايير الدولية.



لجنة متخصصة

ستتولى لجنة تحكيم مستقلة تقييم المشاركات واختيار القائمة القصيرة بالإضافة إلى الكتب الفائزة، بناءً على عدد من المعايير التي تراعي التوازن ما بين الشكل العام للكتاب، والمحتوى، والجوانب الفنية من حيث الرسوم والإخراج، وتختلف من فئة إلى أخرى، كما ستأخذ اللجنة بعين الاعتبار الابتكار والإبداع في الطرح، والقدرة على توصيل الأفكار، وخلو النص من الأخطاء الإملائية والمطبعية، والبُعد عن التعقيد اللغوي.



شروط

وحدّدت الجائزة مجموعة من الشروط العامة للمشاركة في دورتها الجديدة، أهمها أن يكون الكتاب المرشح عملاً أصيلاً مؤلفاً باللغة العربية، وألا يكون مترجماً، وأن يكون الكتاب مطبوعاً ومنشوراً في شكل ورقي، وأن يكون صادراً عن دار نشر أو مؤسسة مسجلة رسمياً إذ لا تُقبل إصدارات النشر الذاتي، وألا يكون قد مضى على نشر الكتب المرشحة أكثر من 5 سنوات سابقة، علماً بأنه يمكن قبول أعمال التأليف المشترك بين عدة مؤلفين.