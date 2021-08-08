درب الشعر يجمع أشعار "فزاع" وصوت حسين الجسمي

المصدر: البيان

من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي "فزاع"، وتحت عنوان "درب الشعر"، طرح سعادة الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة" أغنية عاطفية جديدة تحمل أسلوباً شعرياً مختلفاً ومميزاً في أسلوب المحبة والغزل، حيث يقول الشاعر بين أبيات القصيدة:

لا تجعل البسـمه من شفاتك حبيبي تنسـرق

وتحـس كنّك شـايلٍ في وسط صـدرك مقبـره

إن غاب نور الشمس وجهك نوره الباذخ شرق

يصغر مقام الشمس والاّ انته مقامك ما اكبره

ويجدد الجسمي تعاونه في أغنية "درب الشعر" مع ألحان الفنان فايز السعيد بعد مجموعة من التعاونات الناجحة، ليقوم الموزع الموسيقي نور هاشم بتوزيع موسيقى الأغنية التي قام بعملية المكساج والماستر لها من قبل المهندس جاسم محمد.

وعرضت أغنية "درب الشعر" بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر الموسيقية الإلكترونية المختلفة.

رابط أغنية "درب الشعر"

https://youtu.be/2gR-aMOhAkw