شعر: د. عارف الشيخ
يا فتاتي
خـُلقــنـا نحـْـن لكـِنْ مــا خـُلِقــنــا
لِـنـفـعـَـلَ كـلَّ شـَيء كـالّـــِرجــال ِ
فـكـُوني وَردة ًفي الروض عاشَت
لـِتـُنـعـِـشَ بالشـَذى قـِمـَم َالأعـَالي
لـَهــُــم دَورٌ ولـلحـَسنـــــــَــاء دَورٌ
وبـيـنـهـُمـــا مُخـالـفــة الـفـِعـــَـال ِ
«فـَلـَبـُؤَة ُفـيْ هـُدوء ٍغـيرُ»لـَيثٍ«وإنْ
ظهـَـرَتْ كـَليـثٍ فـي اّلـنــِـزال ِ
تـَحَـلَّيـيْ بـالـنـُعـــُومَة يــا فـتــَاتـِي
فــَسهـْـلُ الأرض ِأنعــًمُ من جـِبـال ِ
أنـُوثــَتـنـــَا تــُمَيـــِّـــزنــا كـَأنـثــَى
ولـِلأنـثــى العـَـديــدُ من المَعـَـــالي
فـليسَ من الضَـرورة أنْ تـُضاهـِي
رجـالَ القــَوم في رَفــع الثــِقـــَال
وهـَــذا القــولُ من أقــْـوال أنـثــَـى
ولا أنـثـى كــَصــَاحـِبــَة ِالجــَـــلال ِ
حــَمــاكِ الله يــا خـُلقـًـا
تــَســـَامىَ(بــُـدورٌ) أنتِ أزهـَــرتِ الليـَـاليْ