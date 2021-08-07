الأرشيف الوطني يدعم «مركز محمد بن خالد» بالإصدارات الموثقة

المصدر: أبوظبي - البيان

في إطار التعاون بينهما قام الأرشيف الوطني بتزويد مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بعدد من الأفلام الوثائقية القصيرة من مشروع: «ذاكرة الوطن»، وزوّد مكتبة أجيال المستقبل في جمعية محمد بن خالد آل نهيان بإصداراته التي توثق صفحات مهمة من تاريخ الإمارات ومنطقة الخليج.

وعن هذا التعاون قالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية: تلتقي أهداف الأرشيف الوطني الوطنية والثقافية بأهداف مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وأطر التعاون المشترك بين الطرفين يمثل خطوات نحو تحقيق رؤى دولة الإمارات؛ باعتبار أن نظام الأرشيف الوطني الحديث يهدف لتوفير بحوث وخدمات معرفية متكاملة، ويعمل على تنمية مقتنيات المركز وتعزيز إتاحتها للمؤسسات المجتمعية وأفراد المجتمع عبر تعزيز التواصل المؤسسي والمجتمعي، بما يحقق أداء رسالته بتوفير البحوث التاريخية المتخصصة ونشرها، وإصدار عدد من الكتب والدوريات التي يعود إليها الطلبة والباحثون المتخصصون بتاريخ وتراث الإمارات ومنطقة الخليج.



تكامل الأطراف



من جهته قال عبدالله ماجد آل علي المدير التنفيذي للأرشيف الوطني: يرتبط الأرشيف الوطني بعلاقات تعاون متينة مع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، وترمي هذه العلاقات إلى التكامل بين الطرفين في بعض المهام والأدوار المشتركة التي تصبّ في صالح أبناء المجتمع والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة.

وتعود هذه العلاقات إلى كون الأرشيف الوطني مصدراً للإصدارات الجادة والموثقة التي تستعرض جوانب الحضارات التي مرت بها الإمارات وتاريخها الحديث الذي يدعو للفخر، فضلاً عن الوسائط المتعددة والسجلات والوثائق التاريخية، والأفلام الوثائقية التي يمكنها أن تثري البعد التاريخي للدولة في فعاليات مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي.