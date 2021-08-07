المصدر: القاهرة - البيان

صدر حديثاً بالعاصمة المصرية القاهرة كتاب جديد تحت عنوان: «ناصر وبريجينيف.. وثائق أرشيفية من تاريخ العلاقات السوفييتية - المصرية 1965- 1970»، أَلفه فلاديمير بيلياكوف، وترجمه زينب عطا ضو.

وهذا الكتاب متخصص لعرض موضوعات تتناول العلاقات المصرية السوفييتية المصرية في الفترة من 1965 إلى 1970، كما يتضمن وثائقَ وتقاريرَ حول اجتماعات قادة الاتحاد السوفييتي ومصر التي انعقدت في موسكو، وكذلك الرسائل المتبادلة بينهما.

ويضيف الكتاب موضوعات عن اللقاء الأول لزيارة موسكو بين الزعيم جمال عبد الناصر وليونيد بريجينيف، وكذلك عرض الاجتماع الأخير بين بريجينيف وعبد الناصر عام 1970، وعرض لمستند التقرير الطبي حول وفاة الرئيس جمال عبد الناصر.

كما يتضمن الكتاب موضوعات حول جنازة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وخطاب السادات إلى الأمة العربية بعد وفاة عبد الناصر، وعرض جنازة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من مذكرات «فينوغرادوف» سفير الاتحاد السوفييتي في مصر.