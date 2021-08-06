قرار عاجل من النيابة ضد حسن شاكوش وسيارته بعد القبض عليه

المصدر: البيان

قررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل المطرب الشعبي حسن شاكوش، من سراي النيابة، وذلك بعد القاء القبض عليه والتحقيق معه بسبب قيادة سيارة دون لوحات معدنية أمام بوابة مارينا بالساحل الشمالي.

وأكد شاكوش أمام النيابة العامة أن السيارة ملك له وليس لديه الآن مستندات تفيد بملكيته، فقررت النيابة حجز السيارة وطالبت المباحث جمع التحريات حولة ملكية المطرب للسيارة من عدمه، كما قررت النيابة إخلاء سبيله بعد ساعات من القبض عليه، وفقا لصحيفة المصري اليوم.

وأثار مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بعد انتشار أخبار القبض عليه في الساحل لقيادة سيارة بدون لوحات معدنية.

وشارك شاكوش متابعيه على "إنستغرام" بفيديو لايف في إحدى الحفلات بمدينة العلمين التي كان يغني فيها أغنيته الشهيرة "سالكة" التي قدمها منذ عدة أشهر، ثم قام بحذف الفيديو على الفور.

وكان الفنان المصري قد كشف أنه تم توقيف سيارته بالساحل الشمالي لعدم وجود لوحات معدنية بها ولا رخص، مؤكدا أنه حين ضبط السيارة لم يكن هو من يقودها.

ونقلت "بوابة أخبار اليوم" عن شاكوش قوله أنه لم يتمكن من ترخيص السيارة خلال إجازات العيد وبعدها توجه للساحل الشمالي للقيام بأكثر من حفل غنائي وانشغل عن ترخيص سيارته.

وقررت النيابة العامة، إخلاء سبيل حسن شاكوش، من سراي النيابة، وذلك بعد التحقيق معه بسبب قيادة سيارة دون لوحات معدنية أمام بوابة مارينا بالساحل الشمالي.

وأكد شاكوش أمام النيابة العامة أن السيارة ملك له وليس لديه الآن مستندات تفيد بملكيته، فقررت النيابة حجز السيارة وطالبت المباحث جمع التحريات حولة ملكية المطرب للسيارة من عدمه، كما قررت النيابة إخلاء سبيله بعد ساعات من القبض عليه.