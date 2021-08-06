مركز جمعة الماجد يناقش تطبيقات تكنولوجيا المعلومات

المصدر: دبي - البيان

نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أول من أمس، محاضرة افتراضية، بعنوان «نظم المستودعات الرقمية المفتوحة المصدر بالمكتبات الجامعية: نظام Dspace نموذجاً»، قدَّمها الدكتور أحسن بابوري، اختصاصي المكتبات في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وحضرها نخبة من المتخصصين في علم المكتبات والمعلومات.

تناولت المحاضرة، أبرز نظم المستودعات الرقمية المفتوحة المصدر، المستخدمة بالمؤسسات الأكاديمية، مع التركيز على نظام دي سبيس، حيث تطرق المحاضر إلى استخدام نظام الدي سبيس كنظام لإدارة المستودعات الرقمية، وإدارة بيانات البحوث، وإدارة المجموعات الرقمية، وكذلك إدارة الكيانات التعليمية، بالإضافة إلى متطلبات تشغيل النظام من ناحية التجهيزات والبرمجيات، ليختتم المحاضرة عن كيفية تهيئة وإعداد وتخصيص النظام، بما يخدم متطلبات المؤسسة.

وقد دعا الدكتور أحسن بابوري، من خلال هذه المحاضرة، إلى ضرورة استفادة المؤسسات الأكاديمية بالوطن العربي، من تجربة الجامعات بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إدارة المستودعات الرقمية المؤسساتية.

كما عبّر المشاركون في المحاضرة، عن إعجابهم بالموضوع، من خلال الاستبيان الذي أرسل إليهم عبر المنصة، وأبدوا تفاعلاً من خلال الأسئلة التي طرحوها على المحاضر.