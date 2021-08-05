«فنّ» تعرّف الأجيال الجديدة على صناعة السينما والفنون الإبداعية

المصدر: الشارقة - البيان

في إطار حرصها على تنمية مواهب الأجيال الجديدة والارتقاء بها، نظّمت مؤسسة (فنّ) المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، سلسلة ورش عمل افتراضية مؤخراً، عرّفت خلالها المشاركين على أهم الخيارات الفنية المتبعة في مجال الصناعة السينمائية.

واستضافت المؤسسة المخرج الإماراتي عبيد الحمودي الذي قاد المشاركين ممن تتجاوز أعمارهم 17 عاماً وعبر ورشة عمل أقيمت بالتعاون مع «الجمعية العمانية للسينما والمسرح»، وصحيفة الرؤية، لتعلم أساسيات الفنون السينمائية والاستفادة من أحدث الأساليب والممارسات الإبداعية في المجال، فيما استضافت المؤسسة وعبر منصة الانستغرام الفنان الإماراتي «علي الكشواني» الذي عرّف بأعماله وطرق صناعتها، ورؤيته في مجال الفنّ والكثير من المعارف الفنية الضرورية.

رسوم متحركة

وبما يعرّف بفنّ الرسوم المتحركة، عقدت المؤسسة وبالتعاون مع «أطفال الشارقة» ضمن المعسكر الصيفي الذي تنظمه مراكز الأطفال ورشة عمل ابداعية استضافت فيها جميلة أحمد التي قدّمت للأطفال من أعمار 6 – 12 عاماً معارف أساسية بما يتعلّق بتقنية إيقاف الحركة، حيث تعرّف المشاركون على عالم الرسوم المتحركة، وتعلّموا أساليب وطرقاً جديدة لصناعة أفلامهم الخاصة بطرق بسيطة وسهلة.