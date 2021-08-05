دُبَيّ أيقُــونـة

المصدر: شعر: د. عارف الشيخ

تـبقـَى «إمــاراتٌ» عـَـرينـاً للأسـَـدْ

و«دُبيُّ» تـبقـىَ القلبَ في جِسْمِ الأسَدْ

هـِي لِـ«إماراتِ» الهناءُ وَعُـرسُها

ذا «الإكْسبُو» رَبِّ احفـظـَنْهُ مِن الحَسَدْ

«بُوراشـِــدٍ» رَسـَـم النجاحَ بفِـكْرهِ

مِن ربـّـهِ طـلبَ المَعــُــونــَــةَ والمـَــددْ

هيَ ذي دُبيُّ اليومَ للـ«مِرّيخ» يَصْـ

ـعــَـدُ، فـي غَــدٍ لِكـَواكـِبٍ هـِيَ لا تُعـَــدّ

«أيقـُونــةٌ» هِيَ تـَستـفـِـزُّ عـَوالـِماً

وسيــَاحـةٌ فـيهــا تَـــشـُــدُّ النـاسَ شـَـدّ

ثـِقـةُ الأنـــام بهــَـا تـرُدُّ مَخــاوفـاً

فَـلـتـبـقَ أنـفـُسُ حـاسِـديهــا في كـَبـَـدْ

هيَ لاقـتـصـادٍ وِجْهـَةٌ لِــرجـَالِ أعْـ

ــمـَـالٍ أمـــانٌ لـن يخـيـبَ بهــَـا أحــَـدْ

«خُــورٌ» بها شِــرْيانُ كلُّ مَقـاصِـدٍ

وجَـمـالُـهــا حـُبُّ التعـلُّـقِ فـي الأجـَــدّ

فـِي كلّ يـَـوم فـي «دُبـيَّ» بِشــَـارةٌ

تُعـطــى لِمَن قَــد هـامَ في حُبِّ الغـَيـَــدْ

فَـليَهـنـأ الآتـي لـِيَـشهـَــد عُـرسَنـا

دامت «دُبيُّ» اليـُمــن في ظِـلِّ الـرَّشَــــدْ