«ناشئة الشارقة» تُطلق المرحلة الثانية من مخيم «صيفك ويانا»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، المرحلة الثانية من مخيمها الافتراضي «صيفك ويانا»، التي تستمر حتى 11 أغسطس الجاري، تحت شعار «تجربة صيفية تنعش مهاراتك»، برعاية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، «الراعي الإعلامي الرسمي».

ويهدف المخيم إلى استثمار أوقات فراغ الناشئة في العطلة الصيفية بما هو نافع ومفيد، واكتشاف المتميزين وإشراكهم في باقة منوعة من البرامج التي تساعدهم في تنمية معارفهم ومهاراتهم، وتعزيز قدراتهم على التفرد والتميز والإبداع العلمي والثقافي والفني ومهارات الحياة وتطوير الذات.

بدأت فعاليات المرحلة الثانية بورشة تثقيفية تفاعلية بالتعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني، متمثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة – المنطقة الشرقية، بعنوان «الأمن والسلامة في فصل الصيف»، قدمها المساعد أول أحمد محمد الحمادي، قائد فريق الصيانة بالإدارة، وتعرف المنتسبون خلالها إلى مجموعة من النصائح الإرشادية والإجراءات الواجب اتباعها مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.