«أمازون» تبدأ عرض مسلسل «سيد الخواتم» في سبتمبر 2022

المصدر: نيويورك - أ ف ب

أعلنت «أمازون» عن نيتها البدء بعرض مسلسل «سيّد الخواتم» القائم على رواية جي. آر. آر. تولكين التي سبق أن نُقلت إلى السينما، في الثاني من سبتمبر 2022 في أنحاء العالم أجمع، على أمل منافسة «غايم أوف ثرونز». وأوضحت «أمازون» التي استحوذت في العام 2017 على الحقوق التلفزيونية لهذا العمل الضارب في مقابل 250 مليون دولار بحسب التقديرات أن «تصوير الموسم الأول انتهى أول من أمس في نيوزيلندا».

وتدور أحداث هذا العمل الجديد في الأرض الوسطى، ويشارك فيها بعض من الشخصيات المعروفة، وهي تنطلق بمغامرات غير مسبوقة تحدث «في فترة سلم نسبي قبل آلاف السنوات من التطورات المذكورة في الهوبيت وسيّد الخواتم لجي. آر. آر. تولكين»، وفق «أمازون ستوديوز». وستُعرض حلقات الموسم الأول أسبوعاً بعد أسبوع، بحسب المجموعة، التي نشرت صورة أولى للمسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأمل «أمازون» من خلال مشروعها القائم حول رواية تولكين، التي نقلت إلى السينما في ثلاثة أفلام في مطلع الألفية، أن تتقدّم في الحرب الضروس التي تدور رحاها بين منصتها للبثّ التدفقي «برايم» و«نتفليكس» و«ديزني» على وجه الخصوص.