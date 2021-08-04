صدور العدد 24 من مجلة «القوافي»

المصدر: (الشارقة - البيان)

صدر عن بيت الشعر في دائرة الثقافة بالشارقة العدد 24 من مجلة «القوافي» الشهرية؛ وجاءت افتتاحية المجلة تحت عنوان «شعريّة القصيدة وتعدد الأساليب والاتجاهات».

كما حملت إطلالة العدد عنوان «الاعتداد بالنفس.. هاجس الشعراء عبر الزمن»، وكتبه الدكتور إبراهيم الحمد. وفي باب «مسارات» تتبع الدكتور عبدالله الحريري حال الشعراء مع السفر والصيف عبر نصوصهم الشعرية. وتضمن العدد لقاء مع الشاعر الأردني هشام عودة وحاوره الإعلامي عمر أبو الهيجاء.

واستطلع الشاعر محمد العثمان آراء الشعراء عن قصائد في العتمة لا يغامرون بنشرها. في باب «مدن القصيدة» كتبت الشاعرة سارة الزين عن «الرياض.. مدينة الأعشى وحصن الشعراء». في باب «أجنحة» حاور الإعلامي محمد آدم بركة الشاعر الموريتاني الشيخ نوح.