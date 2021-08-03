«أنغامي» تطلق مفهومها الترفيهي المبتكر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «أنغامي» أمس عن إطلاق وجهة ترفيهية مبتكرة في دبي تحت مسمى «Anghami Lab»، على أن تليها وجهات أخرى في مقدّمها العاصمة السعودية الرياض ومدن رئيسية أخرى. يأتي ذلك قبل الإدراج التاريخي للمنصة في بورصة ناسداك نيويورك عبر اندماجها المقترح مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة «Vistas Media Acquisition Company» المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز VMAC.

ولإطلاق المفهوم الجديد، عقدت «أنغامي» شراكة مع مجموعة الضيافة الرائدة في المنطقة «Addmind» والتي تدير تسع علامات تجارية – مثل White، وIris، وClap - في دبي وأبوظبي وبيروت ولندن. وسيكون «Anghami Lab» أول وجهة تجمع بين العالمين الواقعي والافتراضي لتقديم تجربة استثنائية تربط بين الترفيه الرقمي والتقليدي. وسيضم المكان الجديد ردهة ومسرحاً واستوديو، حيث يمكن للمبدعين المشاركة في ابتكار موسيقى مستوحاة من الثقافات العربية والعالمية ليتم تقديمها في المكان، وستكون متاحة حصرياً عبر منصة «أنغامي».