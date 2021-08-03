تَـمـيَّــزوا

المصدر: شعر: د. عارف الشيخ

عَـلَّـمتـْنــا الأيـــّـامُ أن نــَتــَمـيَّـزْ

ونرَى المُستـحيـلَ ضيفـاً ثـقِـيلا

ونــُحـيـلَ إلى الحقـيـقــةِ حُـلْـمـاً

في الـرِّيادات نرفضُ المُستحِيلا

واضحاتِ الـرُؤى وعـزمَ رجـالٍ

مُخـلـِصين رأيتُ شيـئاً جَـمـيـلا

خـيـرُكـم مَن بـِفــِعـلِهِ يَـتَـغَـــنَّـى

وإذا قـــالَ قـــالَ قــولاً قـلِـيـــلا

ويَـقـيني أنَّ «الإماراتِ» تَـبْــقى

أوَّلاً في الإنجاز جـِيـلاً فَـجـيــلا

إنَّ نـيَّـــاتِــنـــا تُـبَـشِّـــرُ بالـخَـيْــ

ـــِر إلهـي اجْعَـلها لِسَعْـدٍ دَلـيـلا

ليسَ قولي بل قولُ فارسِ عُرْبٍ

رَبِّ فارْزُقْ مَن قال عُمراً طويلا