صدور عدد أغسطس من «الشارقة الثقافية»

المصدر: الشارقة - البيان

صدر أخيراً، عن دائرة الثقافة بالشارقة العدد (58) لشهر أغسطس من مجلة «الشارقة الثقافية»، وجاء في الافتتاحية التي حملت عنوان «الجمهور الثقافي.. الرؤى والتحديات»، أنّ الجمهور الثقافي العربي برهن في العقدين الماضيين أنه على قدر المسؤولية والعطاء.

وأثبت، رغم الظروف القاسية والأوضاع النازفة، أنه حاضر وفاعل ومؤثر في التحولات التي شهدتها المنطقة، فلم يتزحزح خطوة عن شغفه وحبه للقصيدة والرواية والعرض المسرحي واللوحة التشكيلية، وسائر الأصناف الإبداعية والفنية، مقاوماً كل أشكال التخلف والعنف والتأثيرات الراهنة بأبعادها المختلفة، بمزيد من الأمل والحضور والتعاون.

وتناول مدير التحرير نواف يونس، في مقالته «فن القص في الشعر العربي».

وفي تفاصيل العدد، ألقى يقظان مصطفى الضوء على العلم العربي وتأثيره في النهضة الغربية منذ القرن الـ(16)، وكتبت فيء ناصر عن الشرق الملهم إبداعياً، وكيف أن بريطانيا تستعيد الاستشراق الفني، فيما تناول حسن بن محمد مدينة بابل التي تعد مهد الحضارة الإنسانية، وقد توجت عاصمة للسياحة العربية لسنة (2021م)، وجال وليد رمضان في ربوع مدينة عنابة كبرى مدن الجزائر التي أسسها الفينيقيون قبل الميلاد، وهي تعتبر جوهرة الشرق الجزائري.

أمّا في باب (أدب وأدباء)؛ فتابع كل من عبد العليم حريص ومختار السالم فعاليات (ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي)، الذي احتفى بأدباء موريتانيا وكرم قامات ثقافية من جيل المؤسسين. كما تضمّن العدد مجموعة من المقالات الثابتة.